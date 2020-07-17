У п'ятницю ввечері в Києві, неподалік від входу в метро, прогримів потужний вибух, через що вибило вікна й поранило людину
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку «Київ Оперативний» в Facebook.
«Вибух на метро Шулявській. Зі слів очевидців вибухнула урна зі сміттям. Недалеко від неї стояв чоловік, який постраждав. Обставини цього випадку з'ясовуються», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах знято перші секунди після вибуху. У чоловіка закривавлена нога, йому надають першу допомогу. Сама урна явно пошкоджена, а вибуховою хвилею вибило вікна, які знаходилися ззаду.
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В метрополітені вже виступили із заявою, що, попри інцидент, потяги ходять в штатному режимі. Зараз там працюють слідчі та вибухотехніки.
До цього ми писали, що у центрі Києва, на вулиці Хрещатик водій евакуатора відкрив вогонь по людям.
Спровокувало конфлікт те, що ввечері, 16 липня евакуатор підрізав автомобіль BMW. Після цього, стажист, який перебував у кабіні евакуатора, показав водієві іномарки непристойний жест, а сам водій евакуатора почав стріляти з вікна.
"Евакуатор правоохоронці затримали біля ТЦ "Гулівер". Зараз чоловіки з BMW пишуть заяви", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у київській багатоповерхівці знайшли вибухівку з детонаторами: подробиці НП.
Також Politeka писала, переполох на центральному автовокзалі в Києві, з'їхалися силовики: кадри з місця НП.
Politeka раніше повідомляла, що бешкетники влаштували стрілянину в Києві, люди розбігаються: кадри свавілля.