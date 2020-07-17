У п'ятницю ввечері в Києві, неподалік від входу в метро, прогримів потужний вибух, через що вибило вікна й поранило людину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку «Київ Оперативний» в Facebook.

«Вибух на метро Шулявській. Зі слів очевидців вибухнула урна зі сміттям. Недалеко від неї стояв чоловік, який постраждав. Обставини цього випадку з'ясовуються», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах знято перші секунди після вибуху. У чоловіка закривавлена нога, йому надають першу допомогу. Сама урна явно пошкоджена, а вибуховою хвилею вибило вікна, які знаходилися ззаду.

В метрополітені вже виступили із заявою, що, попри інцидент, потяги ходять в штатному режимі. Зараз там працюють слідчі та вибухотехніки.

До цього ми писали, що у центрі Києва, на вулиці Хрещатик водій евакуатора відкрив вогонь по людям.



Спровокувало конфлікт те, що ввечері, 16 липня евакуатор підрізав автомобіль BMW. Після цього, стажист, який перебував у кабіні евакуатора, показав водієві іномарки непристойний жест, а сам водій евакуатора почав стріляти з вікна.

"Евакуатор правоохоронці затримали біля ТЦ "Гулівер". Зараз чоловіки з BMW пишуть заяви", – йдеться у повідомленні.

Видео 18+ Взрыв на метро Шулявской Со слов очевидцев взорвалась урна с мусором. Недалеко от неё стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства этого происшествия выясняются Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 17. Juli 2020

Нагадаємо, у київській багатоповерхівці знайшли вибухівку з детонаторами: подробиці НП.

Також Politeka писала, переполох на центральному автовокзалі в Києві, з'їхалися силовики: кадри з місця НП.

Politeka раніше повідомляла, що бешкетники влаштували стрілянину в Києві, люди розбігаються: кадри свавілля.