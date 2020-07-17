В центре Киева, на улице Крещатик водитель эвакуатора открыл огонь
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на страницу сообщества Киев Оперативный в Facebook
Спровоцировало конфликт то, что вечером, 16 июля эвакуатор подрезал автомобиль BMW. После этого, стажер, который находился в кабине эвакуатора, показал водителю иномарки неприличный жест, а сам водитель эвакуатора начал стрелять из окна.
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"Эвакуатор правоохранители задержали возле ТЦ "Гулливер". Сейчас мужчины из BMW пишут заявления", – говорится в сообщении.
В комментариях пользователи пишут, что водители эвакуаторов настолько суровые, что на работу без оружия не выезжают. Также пользователи удивляются тому, что стреляли из эвакуатора, а заявления в полицию пишут водитель и пассажиры BMW.
Politeka писала, что в Киеве мужчина нанес огнестрельные ранения своему бывшему шефу после того, как тот его уволил, не выплатив зарплату.
Так, правоохранители сообщили, что 35-летний мужчина расстрелял на улице своего бывшего начальника. Нападающий считает экс-шефа виновным в своем увольнении с работы и невыплате ему зарплаты. Инцидент произошел на улице Братиславской в Киеве. Нападающий попал в правый глаз и пах своему бывшему 26-летнему начальнику. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Также в столице 23-летний парень нанес ножевые ранения двум несовершеннолетним прохожим. Полицейские сообщили, что киевские медики передали им информацию о том, что с проспекта Леся Курбаса (Борщаговка) с ножевыми ранениями госпитализированы в больницу двое 17-летних подростков. Следственно-оперативная группа и патрульные полицейские для выяснения обстоятельств выехали по данному адресу.
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