В пятницу вечером в Киеве, неподалеку от входа в метро, прогремел мощнейший взрыв, из-за чего выбило окна и ранило человека
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу «Киев Оперативный» в Facebook.
«Взрыв на метро Шулявской. Со слов очевидцев взорвалась урна с мусором. Недалеко от неё стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства этого происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах сняты первые секунды после взрыва. У мужчины окровавлена нога, ему оказывают первую помощь. Сама урна явно повреждена, а взрывной волной выбило окна, которые находились сзади.
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В метрополитене уже выступили с заявлением, что, несмотря на инцидент, поезда ходят в штатном режиме. Сейчас там работают следователи и взрывотехники.
До этого мы писали, что в центре Киева, на улице Крещатик водитель эвакуатора открыл огонь по людям.
Спровоцировало конфликт то, что вечером, 16 июля эвакуатор подрезал автомобиль BMW. После этого, стажер, который находился в кабине эвакуатора, показал водителю иномарки неприличный жест, а сам водитель эвакуатора начал стрелять из окна.
"Эвакуатор правоохранители задержали возле ТЦ "Гулливер". Сейчас мужчины из BMW пишут заявления", – говорится в сообщении.
Напомним, в киевской многоэтажке нашли взрывчатку с детонаторами: подробности ЧП.
Также Politeka писала, переполох на центральном автовокзале в Киеве, съехались силовики: кадры с места ЧП.
Politeka ранее сообщала, что дебоширы устроили стрельбу в Киеве, люди разбегаются: кадры беспредела.