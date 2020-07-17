В пятницу вечером в Киеве, неподалеку от входа в метро, прогремел мощнейший взрыв, из-за чего выбило окна и ранило человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу «Киев Оперативный» в Facebook.

«Взрыв на метро Шулявской. Со слов очевидцев взорвалась урна с мусором. Недалеко от неё стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства этого происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах сняты первые секунды после взрыва. У мужчины окровавлена нога, ему оказывают первую помощь. Сама урна явно повреждена, а взрывной волной выбило окна, которые находились сзади.

В метрополитене уже выступили с заявлением, что, несмотря на инцидент, поезда ходят в штатном режиме. Сейчас там работают следователи и взрывотехники.

До этого мы писали, что в центре Киева, на улице Крещатик водитель эвакуатора открыл огонь по людям.



Спровоцировало конфликт то, что вечером, 16 июля эвакуатор подрезал автомобиль BMW. После этого, стажер, который находился в кабине эвакуатора, показал водителю иномарки неприличный жест, а сам водитель эвакуатора начал стрелять из окна.

"Эвакуатор правоохранители задержали возле ТЦ "Гулливер". Сейчас мужчины из BMW пишут заявления", – говорится в сообщении.

Видео 18+ Взрыв на метро Шулявской Со слов очевидцев взорвалась урна с мусором. Недалеко от неё стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства этого происшествия выясняются Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 17. Juli 2020

Напомним, в киевской многоэтажке нашли взрывчатку с детонаторами: подробности ЧП.

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