У Києві чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, справив нужду прямо на рейки у метро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Відомо, що інцидент трапився на станції метро "Гідропарк".

Очевидці повідомляють, що чоловік був дуже нетверезий і ледь стояв на ногах.

Наразі невідомо, чи застосовувалися співробітниками правоохоронних органів якісь санкції проти нього за скоєне.

"Гідропарк. Коментарі за вами", - коротко підписав відео автор.

В коментарях обурились аморальною поведінкою чоловіка та зазначили, що на кожній станції мають чергувати співробітники правоохоронних органів.

Деякі також кепкували з приводу того, що чоловік принаймні був у масці, що вже тішить. Інші ж намагалися з певним розумінням поставитись до цієї ситуації, зазначивши, що в метро немає туалетів.

"Всі пишуть про те, що немає туалетів. А мені здається, такі люди і біля туалетів будуть справляти нужду, показуючи свою аморальність. Тут вже справа не в алкоголі, а в самих людях. Як би не вистачало туалетів, можна знайти місце не таке людне", "Взагалі-то таких п'яних в метро пропускати заборонено. За правилами безпеки метрополітену", "Зате в масці, які до нього претензії?" - пишуть в коментарях.

Крім того, деяких у коментарях вразила байдужість оточуючих, адже в настільки нетверезом стані чоловік міг загинути, стоючи прямо біля рейок.

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