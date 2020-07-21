В Киеве мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду прямо на рельсы в метро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Известно, что инцидент случился на станции метро "Гидропарк".

Очевидцы сообщают, что мужчина был очень нетрезв и с трудом стоял на ногах.

Сейчас неизвестно, применялись ли сотрудниками правоохранительных органов какие-то санкции против него за содеянное.

"Гидропарк. Комментарии за вами", - коротко подписал видео автор.

В комментариях возмутились аморальным поведением мужчины и отметили, что на каждой станции должны дежурить сотрудники правоохранительных органов.

Некоторые также шутили по поводу того, что мужчина по крайней мере был в маске, что уже радует. Другие же пытались с определенным пониманием отнестись к этой ситуации, отметив, что в метро нет туалетов.

"Все пишут о том, что нет туалетов. А мне кажется, такие люди и возле туалетов будут справлять нужду, показывая свою безнравственность. Тут уже дело не в алкоголе, а в самих людях. Как бы не хватало туалетов, можно найти место не такое людное", "Вообще-то таких пьяных в метро пропускать запрещено. По правилам безопасности метрополитена", "Зато в маске, какие к нему претензии?" - пишут в комментариях.

Кроме того, некоторых комментирующих поразило равнодушие окружающих, так как в столь нетверезом состоянии мужчина мог погибнуть, стоя прямо возле рельсов.

Напомним, в Киеве бушует непогода: повалены деревья и затоплены улицы, кадры.