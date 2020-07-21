У Києві через негоду повалились дерева і підтопило декілька вулиць

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Так, через дощ і шквали у столиці підтопило кілька вулиць, рух трамваїв заблоковано, а також повалено кілька дерев.

Зокрема, на Антоновича "річка" зайняла всю смугу для руху громадського транспорту. Люди, які виходять на зупинці громадського транспорту, мусять перестрибувати бурхливий потік.

Крім того, на перехресті з Жилянської водою залило зону пішохідного переходу, тому перейти дорогу на цій ділянці киянам стало дещо складно.

Пресслужба "Київпастрансу" повідомила, що через негоду у столиці затримується рух громадського транспорту. Зокрема, мова йде про трамваї №14, 15, 22, 27, 11,12,16,19, 5 і 7.

В соцмережах користувачі також опублікували відео підтопленого проспекту Перемоги в районі станції метро "Берестейська", а на вулиці Борщагівській через сильні пориву вітру величезне дерево впало на автомобіль і перекрило дорогу.

Негода вразила киян не тільки дощем та сильним вітром, а і градом. Зокрема, на вулиці Лютеранській кияни спостерігали не тільки зливу, але і град. Також у цій місцевості від величезного каштана відламалася половина і впала на тротуар і дві автівки. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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