Повідомляється, що в оперативно-диспетчерську службу Володарського району Київської області надійшло повідомлення про те, що в несанкціонованому кар'єрі в селі Тадіївка засипало піском трьох чоловіків.
В МВС повідомили, що двом чоловікам вдалося вибратись з-під завалу власними силами, а третього вже знайшли рятувальники без ознак життя.
При цьому правоохоронці наголосили, що кар'єр, на якому сталася трагедія, є неексплуатуючим.
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"Троє чоловіків вирішили набрати піску в неексплуатуючому кар'єрі, в результаті чого стався зсув. Двом чоловікам вдалося вибратися з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили дане місце до прибуття пожежного підрозділу", - повідомили в пресслужбі МВС.
Як проінформували правоохоронці, в ході пошукових робіт рятувальники виявили і дістали тіло загиблого. Ним виявився чоловік 1972 року народження.