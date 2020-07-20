Під Києвом сталось обвалення піску на кар'єрі, в результаті чого загинув 48-річний чоловік
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення пресслужби МВС Україи.

Повідомляється, що в оперативно-диспетчерську службу Володарського району Київської області надійшло повідомлення про те, що в несанкціонованому кар'єрі в селі Тадіївка засипало піском трьох чоловіків.

В МВС повідомили, що двом чоловікам вдалося вибратись з-під завалу власними силами, а третього вже знайшли рятувальники без ознак життя.

При цьому правоохоронці наголосили, що кар'єр, на якому сталася трагедія, є  неексплуатуючим.

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"Троє чоловіків вирішили набрати піску в неексплуатуючому кар'єрі, в результаті чого стався зсув. Двом чоловікам вдалося вибратися з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили дане місце до прибуття пожежного підрозділу", - повідомили в пресслужбі МВС.

Як проінформували правоохоронці, в ході пошукових робіт рятувальники виявили і дістали тіло загиблого. Ним виявився чоловік 1972 року народження.

Крім того, за повідомленням МВС, аналогічний випадок стався і на Дніпропетровщині. Під час набирання піску для господарських робіт на одному з кар'єрів області стався зсув піщаної маси, внаслідок чого піском засипало чоловіка та дитину. Вони обоє загинули. Чоловіку був 51 рік, а дитині - 15 років.
 
 
 