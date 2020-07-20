Повідомляється, що в оперативно-диспетчерську службу Володарського району Київської області надійшло повідомлення про те, що в несанкціонованому кар'єрі в селі Тадіївка засипало піском трьох чоловіків.

В МВС повідомили, що двом чоловікам вдалося вибратись з-під завалу власними силами, а третього вже знайшли рятувальники без ознак життя.

При цьому правоохоронці наголосили, що кар'єр, на якому сталася трагедія, є неексплуатуючим.

"Троє чоловіків вирішили набрати піску в неексплуатуючому кар'єрі, в результаті чого стався зсув. Двом чоловікам вдалося вибратися з-під завалу своїми силами, після чого вони залишили дане місце до прибуття пожежного підрозділу", - повідомили в пресслужбі МВС.

Як проінформували правоохоронці, в ході пошукових робіт рятувальники виявили і дістали тіло загиблого. Ним виявився чоловік 1972 року народження.