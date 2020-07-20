В Києві пролунав вибух у приміщенні кафе Burger Sushi Point
Про це інформує Politeka з посиланням на Оглядач.
Повідомляється, що вибух стався в приміщенні кафе Burger Sushi Point, знаходиться близько біля станції метро "Лісова". За даними джерел видання, вибухнув невстановлений предмет, який знаходився в залишеної невідомими спортивній сумці.
Постраждалих в результаті вибуху немає, встановлюються подробиці події.
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Поліція Києва уточнила в Facebook, що на спецлиниб 102 в 15:40 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорської стався вибух. За адресою виїхали слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічної служби та кінологи.
На місці події було встановлено, що вибух стався під столом, де стояла сумка.
Відомості про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.
Politeka повідомляла, що в п'ятницю ввечері в Києві, неподалік від входу в метро, прогримів потужний вибух, з-за чого вибило вікна і поранило людини.
"Вибух на метро Шулявській. Зі слів очевидців вибухнула урна з сміттям. Недалеко від неї стояв чоловік, який постраждав. Обставини події з'ясовуються", – було сказано в повідомленні сторінки «Київ Оперативний» в Facebook. На опублікованих кадрах були зняті перші секунди після вибуху. У чоловіка закривавлена нога, йому надають першу допомогу. Сама урна явно пошкоджена, а вибуховою хвилею вибило вікна, які знаходилися ззаду.
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