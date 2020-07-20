В Киеве прогремел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Обозреватель.

Сообщается, что взрыв произошел в помещении кафе Burger Sushi Point, находящееся около возле станции метро "Лесная". По данным источников издания, взорвался неустановленный предмет, находившийся в оставленной неизвестными спортивной сумке.

Пострадавших в результате взрыва нет, устанавливаются все подробности происшествия.

Полиция Киева уточнила в Facebook, что на спецлиниб 102 в 15:40 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу выехали следственно-оперативные группы, работники взрывотехнической службы и кинологи.

На месте ЧП было установлено, что взрыв произошел под столом, где стояла сумка.

Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Politeka сообщала, что в пятницу вечером в Киеве, неподалеку от входа в метро, прогремел мощнейший взрыв, из-за чего выбило окна и ранило человека.

"Взрыв на метро Шулявской. Со слов очевидцев взорвалась урна с мусором. Недалеко от неё стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства этого происшествия выясняются", – было сказано в сообщении страницы «Киев Оперативный» в Facebook. На опубликованных кадрах были сняты первые секунды после взрыва. У мужчины окровавлена нога, ему оказывают первую помощь. Сама урна явно повреждена, а взрывной волной выбило окна, которые находились сзади.

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