Сообщается, что в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района Киевской области поступило сообщение о том, что в несанкционированном карьере в селе Ожеговка засыпало песком трех мужчин.

В МВД сообщили, что двум мужчинам удалось выбраться из-под завала собственными силами, а третьего уже нашли спасатели без признаков жизни.

При этом правоохранители отметили, что карьер, на котором произошла трагедия, является неэксплуатируемым.

"Трое мужчин решили набрать песка в неэксплуатируемом карьере, в результате чего произошел сдвиг. Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они покинули данное место до прибытия пожарного подразделения", - сообщили в пресс-службе МВД.

Как проинформировали правоохранители, в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и достали тело погибшего. Им оказался мужчина 1972 года рождения.