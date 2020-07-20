Под Киевом произошел обвал песка на карьере, в результате чего погиб 48-летний мужчина
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украиы.

Сообщается, что в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района Киевской области поступило сообщение о том, что в несанкционированном карьере в селе Ожеговка засыпало песком трех мужчин.

В МВД сообщили, что двум мужчинам удалось выбраться из-под завала собственными силами, а третьего уже нашли спасатели без признаков жизни.

При этом правоохранители отметили, что карьер, на котором произошла трагедия, является  неэксплуатируемым.

Популярные статьи сейчас

Безупречная Эби Рэтчфорд показала королевский размер в малюсеньком купальнике: "Огненная дама"

Русская Кардашьян понежилась на солнышке в неприличном наряде: "Предел мечтаний"

Скандальная Бузова распахнула халатик и заговорила о личных проблемах: «Так плохо и мало…»

Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит..."
Показать еще

"Трое мужчин решили набрать песка в неэксплуатируемом карьере, в результате чего произошел сдвиг. Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они покинули данное место до прибытия пожарного подразделения", - сообщили в пресс-службе МВД.

Как проинформировали правоохранители, в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и достали тело погибшего. Им оказался мужчина 1972 года рождения.

Кроме того, по сообщению МВД, аналогичный случай произошел и на Днепропетровщине. Во время набора песка для хозяйственных работ в одном из карьеров области произошел сдвиг песчаной массы, вследствие чего песком засыпало мужчину и ребенка. Они оба погибли. Мужчине был 51 год, а ребенку - 15 лет.
 
 
 