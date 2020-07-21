В Киеве из-за непогоды упали деревья и подтопило несколько улиц

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Так, из-за дождя и шквалов в столице подтопило несколько улиц, движение трамваев заблокировано, а также повалены несколько деревьев.

В частности, на Антоновича "река" заняла всю полосу для движения общественного транспорта. Люди, которые выходят на остановке общественного транспорта, должны перепрыгивать бурный поток.

Кроме того, на перекрестке с Жилянской водой залило зону пешеходного перехода, поэтому перейти дорогу на этом участке киевлянам стало несколько сложно.

Пресс-служба "Киевпасстранса" сообщила, что из-за непогоды в столице задерживается движение общественного транспорта. В частности, речь идет о трамвае №14, 15, 22, 27, 11,12,16,19, 5 и 7.

В соцсетях пользователи также опубликовали видео подтопленного проспекта Победы в районе станции метро "Берестейская", а на улице Борщаговской из-за сильных порывов ветра огромное дерево упало на автомобиль и перекрыло дорогу.

Непогода поразила киевлян не только дождем и сильным ветром, а и градом. В частности, на улице Лютеранской киевляне наблюдали не только ливень, но и град. Также в этой местности от огромного каштана отломилась половина и упала на тротуар и две машины. В результате инцидента никто не пострадал.

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