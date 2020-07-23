Поліції довелося приїжджати на два виклики

У Деснянському районі столиці знову виявили підозрілий пакет

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на повідомлення патрульної поліції Києва в Telegram.

Так, вранці, 23 липня, пильні перехожі помітили на вулиці Кіото підозрілий пакет, який лежав на зупинці громадського транспорту.

"Надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру", – йдеться у повідомленні поліцейських.

Патрульним довелося перекривати рух по вулиці і забезпечувати охорону місця ПП для безпеки місцевих мешканців та перехожих. Силовики очікуються прибуття вибухотехніків.

Також сьогодні в Оболонському районі Києва перевіряють можливе мінування автомобіля. Про це повідомляє в Facebook Dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, надійшла інформація про "замінування" автомобіля Audi. На місце події приїхали правоохоронці та вибухотехніки, територію біля ТРЦ "Метрополіс" перекрили для руху транспорту і людей.

Politeka писала, що в столиці прогримів вибух поруч зі станцією метро. Інцидент стався у вівторок, 21 липня, біля станції метро "Мінська".

Пізніше з'явилася інформація, що вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський». Близько 12 годин анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокиосков за адресою Оболонський проспект, 26. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію і виявили небезпечні предмети. Вибухівку, закріплену між легковою машиною і автокиосками, знешкодили.

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