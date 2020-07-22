В Киеве нашли два "подозрительных" чемодана – у станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на страницу сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что на месте происшествия началась эвакуация людей.

"Вблизи со станцией метро "Вокзальная" нашли еще один подозрительный чемодан", – сказано в сообщении.

О "подозрительном" чемодане на площади Космонавтов (Соломенский район столицв) пишет в Facebook Dtp.kiev.ua, уточняя, что на место происшествия уже приехали полицейские и взрывотехники.

"В Киеве на площади Космонавтов, возле подземного перехода, обнаружили одинокий чемодан с неизвестным наполнением", – говорится в сообщении.

Politekа писала, что волна ЧП, охватившая Украину 21 июля, пока и не думает стихать. Так, около 17 часов в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили о временном ограничении работы вокзала. Известно, что его работников и пассажиров оперативно эвакуировали. На вокзал прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи, которые сейчас проверяют место происшествия.

Полиция Харьковщины снова начала получать по электронной почте письма с адресами объектов, в которых якобы заложена взрывчатка.

Так, во вторник, 21 июля, полицейские получили данные о минировании 208 объектов в городе. Неизвестные сообщали о том, что под угрозой взрыва медицинские учреждения, гипермаркеты, торговые центры, здания железнодорожного и автовокзала, гостиницы, банки.

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