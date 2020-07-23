Полиции пришлось приезжать на два вызова

В Деснянском районе столице вновь обнаружили подозрительный пакет

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на сообщение патрульной полиции Киева в Telegram.

Так, утром, 23 июля, бдительные прохожие заметили на улице Киото подозрительный пакет, который лежал на остановке общественного транспорта.

"Поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", – сказано в сообщении полицейских.

Патрульным пришлось перекрывать движение по улице и обеспечивать охрану места ЧП для безопасности местных жителей и прохожих. Силовики ожидаются прибытие взрывотехников.

Также сегодня в Оболонском районе Киева проверяют возможное минирование автомобиля. Об этом сообщает в Facebook Dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, поступила информация о "минировании" автомобиля Audi. На место происшествия приехали полицейские и взрывотехники, территорию около ТРЦ "Метрополис" перекрыли для движения транспорта и людей.

Politeka писала, что в столице прогремел взрыв рядом со станцией метро. Инцидент произошел во вторник, 21 июля, возле станции метро "Минская".

Позднее появилась информация, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский». Около 12 часов аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

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