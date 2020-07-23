В Киеве коммунальные службы стали работать в усиленном режиме из-за большого количество чрезвычайных событий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".

В департаменте городского благоустройства Киевской городской государственной администрации рассказали журналистам, что с 22 июля в городе активно проверяется содержимое мусорных урн. Такие меры связаны с большим количеством чрезвычайных происшествий со взрывами и сообщениями о минировании объектов.

"Со вчерашнего дня мы проводим строгий контроль и фиксацию содержимого в мусорных урнах. Они проверяются через каждые два часа. Проверяются урны всех балансодержателей, которые размещены в местах массового скопления людей. Это - остановки общественного транспорта, территория возле станций метро, городские площади, парки, скверы - по всему городу. Инспекторы по благоустройству проводят проверку каждые два часа", - рассказал директор департамента городского благоустройства КГГА Алексей Кулеба.

Он призвал киевлян всегда обращать внимание на содержимое урн.

"Если вы заметите в них или около них подозрительные предметы - обращайтесь по номеру "102". А если заметите переполненную мусором урну или разбросанные отходы, то набирайте номер 1551. Будут приняты срочные меры", - подчеркнул он.

При этом пока неизвестно, сколько времени инспекторы по благоустройству будут в таком режиме проверять мусорные урны. Также Кулеба рассказал, что никаких подозрительных предметов в них еще ни разу не обнаружили.

Напомним, в Киеве перекрывают дороги, есть угроза взрыва: первые кадры с места событий.

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