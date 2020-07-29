У Києві компанія хлопців каталася на дахах поїздів метро і стрибала з них у Дніпро

Про це пише Politeka з посиланням на видання Сьогодні.

Очевидці розповідають, що між станціями столичного метрополітену "Лівобережна" і "Гідропарк" троє хлопців спочатку бігали по дахах поїздів.

наступного дня, очевидно, ризику їм виявилося недостатньо і вони прийняли необачне рішення стрибати у річку Дніпро з дахів вагонів. При цьому юні екстремали підготувалися заздалегідь: вони знімали свої стрибки з різних точок.

У київському метро відреагували на подію.

"На станції "Гідропарк", близько 13:00 були виявлені троє молодих людей на даху вагона метро. Затримати не вдалося", – заявили в прес-службі столичної підземки.

Politeka повідомляла, що в Києві в метро відключили світло, і людям довелося пересуватися в абсолютній темряві, підсвічуючи собі дорогу ліхтариками. Так, очевидці зняли на відео все, що відбувається в столичному метро під час аварійного відключення освітлення.

На опублікованих кадрах можна побачити, як в метро столиці з-за аварійного відключення електропостачання пасажири змушені були переміщатися в непроглядній темряві, підсвічуючи собі шлях за допомогою ліхтариків на телефонах. Відеозаписи очевидців такого незвичного для столиці інциденту з'явилися в різних соцмережах.

А в Дніпрі невідомі розписали білою фарбою ліхтарні опори на Новому мосту. Про це повідомив в Facebook заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.

"Добрі, дуже добрі жителі міста Дніпро, за ніч испаскудили 36 опор на новому мосту. Ні в кого не викликає сумнівів, що своїми написами, вони хотіли довести до жителів горда дуже важливу і життєстверджуючу інформацію. Перевіримо", – написав він.

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