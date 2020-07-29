В Киеве компания ребят каталась на крышах поездов метро и прыгала с них в Днепр

Об этом пишет Politeka со ссылкой на издание Сегодня.

Очевидцы рассказывают, что между станциями столичного метрополитена "Левобережная" и "Гидропарк" трое парней вначале бегали по крышам поездов.

На следующий день, очевидно, риска им оказалось недостаточно и они приняли опрометчивое решение прыгать в реку Днепр с крыш вагонов. При этом юные экстремалы подготовились заранее: они снимали свои прыжки с разных точек.

В киевском метро отреагировали на происшествие.

"На станции "Гидропарк" около 13:00 были обнаружены трое молодых людей на крыше вагона метро. Задержать не удалось", – заявили в пресс-службе столичной подземки.

Politeka сообщала, что в Киеве в метро отключили свет, и людям пришлось передвигаться в абсолютной темноте, подсвечивая себе путь фонариками. Так, очевидцы сняли на видео все происходящее в столичном метро во время аварийного отключения освещения.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в метро столицы из-за аварийного отключения электроснабжения пассажиры вынуждены были перемещаться в кромешной темноте, подсвечивая себе путь с помощью фонариков на телефонах. Видеозаписи очевидцев такого непривычного для столицы инцидента появились в разных в соцсетях.

А в Днепре неизвестные расписали белой краской фонарные опоры на Новом мосту. Об этом сообщил в Facebook заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко.

"Добрые, очень добрые жители города Днепр, за ночь испаскудили 36 опор на новом мосту. Ни у кого не вызывает сомнений, что своими надписями, они хотели довести до жителей горда очень важную и жизнеутверждающую информацию. Проверим", – написал он.

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