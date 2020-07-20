В Киеве ресторанный комплекс Queen закатил бурную вечеринку на всю ночь в разгар карантина

Как сообщает Politeka.net, видеозаписи гулянки вопреки ограничениям появились в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Недавно Кабмин ужесточил карантинные меры и запретил развлекательным заведениям работать после 23:00. Однако 18-19 июля скандальный клуб Queen все равно провел вечеринку, которая длилась до утра. Многие посетители похвастались развлечениями в социальных сетях.

Организаторы устроили танцпол на барже - с площадки открывается живописный вид на Днепр. Людей набилось очень много, так что ни о какой безопасной дистанции не могло быть и речи. Кроме того, гости плясали без масок, выпивали и курили кальяны. Что примечательно, персонал клуба тоже были без средств защиты.

Постійна рубрика "карантин не для всіх" + лайфхаки Постійна рубрика "карантин не для всіх" + лайфхаки Раз головний санлікар сказав, що у воді та на сонці важко заразитися COVID-19, то ось вам лайфхак - вечірка на воді 😅 Напевно, так міркували Queen Kyiv, коли організовували цей захід. Звісно про маски і дистанцію мова не йде... + вже 23:00, а вечірка у самому розпалі Gepostet von Букви am Samstag, 18. Juli 2020

17 мая Queen угодил в аналогичный скандал с вечеринкой. Тогда руководство устроило гулянку в здании на киевской набережной, правда, тогда персонал был в масках и перчатках. После этого мэр Киева Виталий Кличко поручил полиции проверить все ночные клубы города и наказать нарушителей. Стоит отметить, что клуб "Queen" принадлежит российскому холдингу Bulldozer Group, который ранее прославился скандалом с экс-главой Таможенной службы Максимом Нефедовым.

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