В Киеве за несоблюдение правил карантина закрыли 7 развлекательных заведений
Об этом сообщает Politeka с ссылкой на видео-конференцию мэра столицы виталия Кличко.
Так, Кличко рассказал, что в Киеве проверили полторы тысячи заведений на предмет соблюдения стандартов работы в условиях ограничительных карантинных мероприятий.
Проверку осуществляли сотрудники Госпродпотребслужбы, Муниципальной охраны и полиции.
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"Отмечу, что в Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За полторы недели представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более полутора тысяч ресторанов и кафе, магазинов и рынков столицы. Составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли всего 7 развлекательных заведений", - сообщил мэр столицы.
Как известно, недавно Кабмин продлил адаптивный карантин в Киеве до 31 июля, и в ближайшее время ослаблять ограничения в столице не планируют. Главный санитарный врач столицы Олег Рубан заявил, что из-за высоких показателей заболеваемости противоэпидемические мероприятия не будут снимать еще долгое время. По его подсчетам, карантин может длиться полтора года.
Также известно, что из-за роста заболеваемости в Киевской области усилили карантинные ограничения с 17 июля.
Напомним, Кличко предупредил об усилении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".
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Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".