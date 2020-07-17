В Киеве за несоблюдение правил карантина закрыли 7 развлекательных заведений

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на видео-конференцию мэра столицы виталия Кличко.

Так, Кличко рассказал, что в Киеве проверили полторы тысячи заведений на предмет соблюдения стандартов работы в условиях ограничительных карантинных мероприятий.

Проверку осуществляли сотрудники Госпродпотребслужбы, Муниципальной охраны и полиции.

"Отмечу, что в Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За полторы недели представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более полутора тысяч ресторанов и кафе, магазинов и рынков столицы. Составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли всего 7 развлекательных заведений", - сообщил мэр столицы.

Как известно, недавно Кабмин продлил адаптивный карантин в Киеве до 31 июля, и в ближайшее время ослаблять ограничения в столице не планируют. Главный санитарный врач столицы Олег Рубан заявил, что из-за высоких показателей заболеваемости противоэпидемические мероприятия не будут снимать еще долгое время. По его подсчетам, карантин может длиться полтора года.

Также известно, что из-за роста заболеваемости в Киевской области усилили карантинные ограничения с 17 июля.

Напомним, Кличко предупредил об усилении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

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