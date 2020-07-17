Через зростання захворюваності в Київській області посилили карантинні обмеження з 17 липня
Як повідомляє Politeka.net, таке рішення прес-служба обласної адміністрації опублікувала на офіційному сайт.
У повідомленні сказано, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин в регіоні на тлі погіршення показників.
"Комісія вирішила з 17 липня обмежити проведення масових заходів із заповненою менше 50% стаціонарно розміщених місць для сидіння; час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності обмежити з 23.00 до 7.00", - передає прес-служба ОДА.
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Відзначається також, що в Київській області планують посилено контролювати дотримання обмежень у громадському транспорті, ресторанах, кафе і розважальних закладах (особливо в нічних клубах).
Нещодавно Кабмін продовжив адаптивний карантин у Києві до 31 липня, найближчим часом послаблювати обмеження у столиці не планують. Головний санітарний лікар столиці Олег Рубан заявив, що з-за високих показників захворюваності протиепідемічні заходи не будуть знімати ще довго. За його підрахунками, карантин може тривати півтора року.
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