Из-за роста заболеваемости в Киевской области усилили карантинные ограничения с 17 июля

Как сообщает Politeka.net, такое решение пресс-служба областной администрации опубликовала на официальном сайте.

В сообщении сказано, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение ужесточить карантин в регионе на фоне ухудшения показателей.

"Комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий с заполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23.00 и до 7.00", - передает пресс-служба ОГА.

Отмечается также, что в Киевской области планируют усиленно контролировать соблюдение ограничений в общественном транспорте, ресторанах, кафе и развлекательных заведениях (особенно в ночных клубах).

Недавно Кабмин продлил адаптивный карантин в Киеве до 31 июля, в ближайшее время ослаблять ограничения в столице не планируют. Главный санитарный врач столицы Олег Рубан заявил, что из-за высоких показателей заболеваемости противоэпидемические меры не будут снимать еще долго. По его подсчетам, карантин может длиться полтора года.

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