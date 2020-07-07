Людей пришлось эвакуировать с помощью пожарной лестницы
6 июля в Киеве на улице Милославській 3 произошел пожар в многоквартирном доме. Известно, что пламя вспыхнуло на 4 этаже в кухне женщины 1954 года рождения.
Владелица квартиры увидела огонь и быстро позвонила в пожарную службу. Несмотря на то, что возгорание было не слишком серьезным и уже скоро его удалось потушить, в ходе операции пришлось задействовать пожарную лестницу. Едкий дым, образовавшийся в результате пожара, перекрыл жителям многоэтажки выход – в итоге людей пришлось эвакуировать через окно, но, к счастью, никто не пострадал.
Ожоги верхних конечностей заработала владелица сгоревшей квартиры. Женщина обратилась в больницу. Медики уже оказывают ей помощь.
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Напомним, что недавно мы рассказывали о происшествии в Харькове. Огонь охватил стоянку и массово уничтожал машины. Всего в результате пожара повреждения получили 7 автомобилей, среди них Hyundai Tucson, Kia Rio, две машины марки Honda Accord, Ssang Yong, Renault Trafic и Volkswagen Polo.
Другой масштабный пожар зафиксировали 5 июля в Новой Каховке. Выяснилось, что 38-летний житель частного дома, пребывая в нетрезвом состоянии, уснул с зажженной сигаретой, в результате чего произошло возгорание. Мужчину спасли соседи, которые учуяли запах дыма и вызвали пожарных.
Также Politeka писала, что асфальт обвалился посреди дороги в Киеве, кадры пропасти: "не дочинили".
Кроме того, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.
Напомним, количество жертв взрыва дома на Позняках резко выросло: "под завалами обнаружено...", новые детали ЧП.