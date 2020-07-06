В Киеве на Оболони обвалился участок асфальта, который только недавно отремонтировали

Как сообщает Politeka.net, снимки очевидцев с места происшествия опубликовал Телеграм-канал "Киев Сейчас".

Настоящая пропасть появилась возле заправки "Окко" на улице Семена Скляренко, 4. По словам автора фото, асфальт ушел под землю на глубину около 2-3 метров. Как видно на снимках, в длину яма растянулась примерно на полтора метра. Если автомобиль попадет в такую колесом - мало не покажется. Авторы призывают водителей быть осторожными.

На фото также видно, что участок, где провалился асфальт, заметно темнее. Можно предположить, что не так давно там проводили ремонтные работы, но не дочинили - последствия налицо. Пока коммунальщики или просто бдительные горожане отметили место провала, воткнув внутрь палку с ярким целлофановым "флажком".

Ранее ремонтная машина ушла под асфальт на Виноградаре. Грузовик "Киевводоканала" провалился в яму возле люков, когда вез коммунальщиков на объект - чинить трубопровод. Как видно на снимке, машина сильно накренилась и застряла в провале. Рабочим пришлось выйти и вызвать подмогу, потому как своими силами, судя по фото, они ничего сделать не смогли. И это далеко не первый случай, когда именно коммунальщики попадаются в такие "капканы".

Напомним, дебоширы открыли огонь в центре Киева, съехались силовики: кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, "Где моя мама?": девушка чудом выжила во взорванном доме на Позняках, но потеряла главное

Также Politeka писала, что количество жертв взрыва дома на Позняках резко выросло: "под завалами обнаружено...", новые детали ЧП.