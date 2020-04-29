В Киеве сотрудники Нацполиции атаковали журналиста, который освещал протесты у Кабмина
Как сообщает Politeka.net, стычка произошла утром 29 апреля. Видеозапись конфликта появилась в социальных сетях (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
Журналисты "Громадського" в прямом эфире показывали акцию протеста, которую украинские предприниматели устроили у здания правительства. Участники требовали отменить ограничения, которые ввели на время карантина.
В какой-то момент к корреспондентам подошли сотрудники полиции, которым не понравилось, что журналисты стояли на проезжей части. Затем уже другая группа правоохранителей потребовала уйти с "зеленой зоны" Мариинского парка. Когда же оператор отказался подчиниться, его оттащили силой.
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Кроме того, полицейские потребовали остановить съемку и убрать камеру: "Или забираешь, или я сломаю". В итоге они набросились на журналиста, когда он попросил представиться. Как видно в записи, сотрудники полиции сломали стабилизатор камеры.
В Национальной полиции заявили, что начали проверку инцидента. Материалы передадут в ГБР.
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