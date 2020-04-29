В Киеве сотрудники Нацполиции атаковали журналиста, который освещал протесты у Кабмина

Как сообщает Politeka.net, стычка произошла утром 29 апреля. Видеозапись конфликта появилась в социальных сетях (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Журналисты "Громадського" в прямом эфире показывали акцию протеста, которую украинские предприниматели устроили у здания правительства. Участники требовали отменить ограничения, которые ввели на время карантина.

В какой-то момент к корреспондентам подошли сотрудники полиции, которым не понравилось, что журналисты стояли на проезжей части. Затем уже другая группа правоохранителей потребовала уйти с "зеленой зоны" Мариинского парка. Когда же оператор отказался подчиниться, его оттащили силой.

Кроме того, полицейские потребовали остановить съемку и убрать камеру: "Или забираешь, или я сломаю". В итоге они набросились на журналиста, когда он попросил представиться. Как видно в записи, сотрудники полиции сломали стабилизатор камеры.

"Или забираешь, или я сломаю": полицейские под Кабмином набросились на журналиста. Сперва им не понравилось то, что он стоял на дороге. Потом экологи в форме прогнали его с "зеленой зоны". Закончился конфликт относительно малой кровью — в жертву принесли только стабилизатор камеры. Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 29. April 2020

В Национальной полиции заявили, что начали проверку инцидента. Материалы передадут в ГБР.

Напомним, мэрия Киева заказала часов для Кличко почти на 4 миллиона: "Избранным подарят".

Как сообщала Politeka, спортсмена оштрафовали на 17 тысяч после протеста в Гидропарке: "находился без маски".

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.