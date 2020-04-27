В разгар эпидемии мэрия Киева хочет закупить дорогие подарки, которые будет вручать Виталий Кличко

Как сообщает Politeka, КГГА уже несколько лет подряд пытается провести такой тендер. По данным "Информатора", мэрия проводит аукцион для одного предприятия.

В сервисе закупок "Dozorro" появилась заявка от Киевской городской администрации по заказу 1500 наручных часов (875 мужских и 625 женских часов), которые Виталий Кличко будет вручать на торжественных мероприятиях. За изделия со стилизованным гербом Украины мэрия готова отдать 3,87 миллиона гривен.

Аукцион должен состояться 5 мая. Согласно условиям, подрядчик должен подготовить первую партию из 200 часов не позднее, чем через 30 дней с момента подписания договора. Стоит отметить, что из-за эпидемии китайского вируса большинство украинских предприятий закрыты на карантин.

По данным "Информатора", мэрия проводит тендер специально для «Киевского часового завода». В 2017 году чиновники четыре раза пытались заказать у предприятия часы с украинским гербом. Когда же в 2018 году победил "Первый украинский часовой завод "Киевская русь", они просто вернули партию из тысячи часов, сославшись на проблемы с ремешками.

Антимонопольный комитет несколько раз пресекал торги из-за нарушения закона «Про публічні закупівлі», после чего КГГА просто отменяла процедуру и через время объявлял новую с теми же условиями.

Пользователи социальной сети возмутились схемами мэрии:

"Омельченко тоже дарил. А что им переживать, часики избранным подарят, фуршетик организуют, праздник для элиты"; "Кому часы. Все же дома сидят. Медикам они и на... Не нужны. Полиции нафига.. Кому????"; "Да часы нужны обязательно, приходить надо вовремя взятка ждёт"; "Ну да, как без часов то бороться с вирусом? Все ж проспать можно...".

Напомним, появилось видео драки зама Кличко с полицейскими: "грозит пять лет".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.