И это "под носом" у мэра!

Силовики проводят обыски в мэрии Киева из-за ближайшего соратника градоначальника Виталия Кличко, который попался на крупной взятке

Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на свои источники.

«Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений. Спецслужащие задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 000 долларов США», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего от компании-застройщика первый заместитель КГГА Николай Паворозник требовал взятку в размере 125 тысяч долларов США.

«Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с М.Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства 246000 долларов США», - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим, в здании, где работает столичный мэр Виталий Кличко, силовики начали проводить обыски.

До этого мы сообщали, что Виталий Владимирович был в компании своих коллег без маски. Они стоят под знаком «Курить запрещено». Об этом рассказал журналист Сергей Бригарид в прямом эфире на фейсбук.

Так, в комментариях начали обсуждать тему бордов с изображением мэра и надписью «Хватит шастать».

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.