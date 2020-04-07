Киевляне продолжают смешить сеть своими выходками на карантине

Об этом пишет Politeka cо ссылкой на местный популярный телеграм-канал.

Так, вслед за курицей, киевлян заметили на улице за выгулом... мешка картошки. Парень катался на самокате, держа перед собой белый мешок. В сети смеются, что это потому что всех собак на ОЛХ уже разобрали.

Смелого молодого человека с неодушевленным питомцем заметили на Софиевской Борщаговке.

«Когда гулять можно лишь с питомцем, а всех собак на OLX уже разобрали. Что же делать? Выгулять свой мешок картохи. На Софиевской Борщаге наблюдал за технологичной прогулкой», – написал в сети очевидец.

Напомним, что в Киеве пожарной службе прибавил работы мужчина, который решил пожарить шашлыки в лесу во время карантина. В одном из киевских Телеграм-каналов пользователи опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как мужчина решил пожарить себе шашлыки и развел для этого костер.

Пожарные решили проучить киевлянина за несоблюдение правил, когда увидели костер в лесу.

«На злобу дня! По всему городу целый день пылают пожары. Есть мнение, что всё это – поджоги + второй день горит лес под Чернобылем. В общем, дышать нечем. И тут... картина маслом: пожарные едут с вызова, а какой-то Х*Р решил в лесу пожечь кастрик. У пожарных нервы не железные, а из-за таких "самоизолированных" баранов у них работы лишь прибывает», – обозлились на «отдыхающего» в сети.

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