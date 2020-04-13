Мэр Киева Виталий Кличко засветился в толпе во время перекура на парковке КМДА
Так, Виталий Владимирович был в компании своих коллег без маски. Они стоят под знаком «Курить запрещено». Об этом рассказал журналист Сергей Бригарид в прямом эфире на фейсбук, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, в комментариях начали обсуждать тему бордов с изображением мэра и надписью «Хватит шастать».
«Так эти Борды и сделаны для подготовки его пиар компании... это ж очевидно и при чем некопеечных денег», «на канализацию для Ширмы пару миллиончиков не могут наскрести», «то наш мэр еще тот боксер)) уже шмыглит?)) и черниговским запивает?», «Во время войны и пандемии создают лишь балаган и реально неуважение к гражданам и неуважение Конституции», «Он еще и курит!», «А где велосипед?», – смеются украинцы в сети.
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Напомним, что в сети раскритиковали мэра Киева Виталия Кличко за количество денег, которые полиция собрала с нарушителей карантина. Так, в бюджет Украины попало около 100 тысяч гривен со штрафов за нарушения правил карантина. Также мэр Киева на брифинге заявил, что полиция составила уже 622 административных протоколов за нарушение запретов, введенных в связи с карантином.
Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.
Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.
Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.