Мэр Киева Виталий Кличко засветился в толпе во время перекура на парковке КМДА

Так, Виталий Владимирович был в компании своих коллег без маски. Они стоят под знаком «Курить запрещено». Об этом рассказал журналист Сергей Бригарид в прямом эфире на фейсбук, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, в комментариях начали обсуждать тему бордов с изображением мэра и надписью «Хватит шастать».

«Так эти Борды и сделаны для подготовки его пиар компании... это ж очевидно и при чем некопеечных денег», «на канализацию для Ширмы пару миллиончиков не могут наскрести», «то наш мэр еще тот боксер)) уже шмыглит?)) и черниговским запивает?», «Во время войны и пандемии создают лишь балаган и реально неуважение к гражданам и неуважение Конституции», «Он еще и курит!», «А где велосипед?», – смеются украинцы в сети.

Декілька питань В. Кличку стосовно бордів "нефіг шастать" Gepostet von Сергій Бригадир am Montag, 13. April 2020

Напомним, что в сети раскритиковали мэра Киева Виталия Кличко за количество денег, которые полиция собрала с нарушителей карантина. Так, в бюджет Украины попало около 100 тысяч гривен со штрафов за нарушения правил карантина. Также мэр Киева на брифинге заявил, что полиция составила уже 622 административных протоколов за нарушение запретов, введенных в связи с карантином.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.