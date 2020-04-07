В сети показали, как киевляне проводят время на карантине

Об этом пишет Politeka cо ссылкой на местный популярный телеграм-канал.

Некоторые жители столицы из-за запрета летать на отдых в теплые страны решили наплевать на карантин и устроить себе пляж дома. Так, одного мужчину заметили в одних трусах у Днепра, когда тот принимал солнечные ванные в начале апреля.

Киевлянин нежился под весенним солнышком на Оболонскую набережную.

«Карантин проходит удачно», – отметил закадровый голос.

Также на телеграм канале, где опубликовали видео, прокомментировали: «Кажется, с этим карантином я тоже скоро **анусь и пойду загорать».

Напомним, что киевляне продолжают смешить сеть своими выходками на карантине. Так, вслед за курицей, киевлян заметили на улице за выгулом... мешка картошки. Парень катался на самокате, держа перед собой белый мешок. В сети смеются, что это потому что всех собак на ОЛХ уже разобрали.

Смелого молодого человека с неодушевленным питомцем заметили на Софиевской Борщаговке.

«Когда гулять можно лишь с питомцем, а всех собак на OLX уже разобрали. Что же делать? Выгулять свой мешок картохи. На Софиевской Борщаге наблюдал за технологичной прогулкой», – написал в сети очевидец.

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