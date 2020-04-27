Заместителю мэра Киева Виталия Кличко, Владимиру Слончаку, грозит реальный срок после ночного дебоша с полицией
Пресс-служба столичной Нацполиции сообщила о начале уголовного производства, передает Politeka.net. Кроме того, в сети появилось видео инцидента.
Согласно сообщению, следователи Соломенского управления полиции ведут расследование дела по признакам угроз и насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа (ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса). "Правонарушителю грозит до пяти лет заключения", - отметила пресс-служба.
По данным правоохранителей, патрульные остановили автомобиль, у которого не горели фары. Во время разговора они заподозрили, что женщина-водитель находится в нетрезвом состоянии, однако она отказалась от теста.
«Вечная память воину»: трагически оборвалась жизнь бойца ВСУ, врачи борются за жизнь его товарища
«Можно вообще без денег остаться»: счета украинцев стали мишенями, ПриватБанк сделал заявление
Бесстыжая Бузова дала жару в одних трусах и нарвалась на критику: "Что за хобот сзади?"
Деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится..."
Пока полицейские оформляли протокол, из машины вышел агрессивный пассажир. Она начал с угроз, а затем ударил сотрудника полиции. Дебоширом оказался заместитель главы КГГА. Его задержали.
Глава украинской полиции Игорь Клименко подчеркнул, что нападение на сотрудника при исполнении - это уголовно наказуемое преступление. Он заверил, что все, включая чиновников, равны перед законом и будут нести наказание.
"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния. При этом все - равны перед законом", - сказал Игорь Клименко.
Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".
Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».
Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.