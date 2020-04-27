Заместителю мэра Киева Виталия Кличко, Владимиру Слончаку, грозит реальный срок после ночного дебоша с полицией

Пресс-служба столичной Нацполиции сообщила о начале уголовного производства, передает Politeka.net. Кроме того, в сети появилось видео инцидента.

Согласно сообщению, следователи Соломенского управления полиции ведут расследование дела по признакам угроз и насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа (ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса). "Правонарушителю грозит до пяти лет заключения", - отметила пресс-служба.

По данным правоохранителей, патрульные остановили автомобиль, у которого не горели фары. Во время разговора они заподозрили, что женщина-водитель находится в нетрезвом состоянии, однако она отказалась от теста.

Пока полицейские оформляли протокол, из машины вышел агрессивный пассажир. Она начал с угроз, а затем ударил сотрудника полиции. Дебоширом оказался заместитель главы КГГА. Его задержали.

Глава украинской полиции Игорь Клименко подчеркнул, что нападение на сотрудника при исполнении - это уголовно наказуемое преступление. Он заверил, что все, включая чиновников, равны перед законом и будут нести наказание.

А от і відосік з поліцейського рєгіка під‘їхав. Бухі і дуже випендрьожні царькі із КМДА. Оцих профі влада утримує за бюджетні кошти - кошти народу України. Весь опис на фото/відео з місця тут: https://kyivoperativ.info/other/carki-iz-ki%D1%97vska-miska-derzhavna-administraciya-kmda-nachudili-iz-patrulnimi/ Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 27. April 2020

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния. При этом все - равны перед законом", - сказал Игорь Клименко.

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.