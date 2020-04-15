Мэр Киева Виталий Кличко назвал условия, при котором в Киеве ослабят или ужесточат карантин из-за китайского вируса

Как передает Politeka.net, глава столицы рассказал, что ряд ограничений могут снять уже после Пасхи. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Украина-24".

Как отметил Виталий Кличко, горсовет рассмотрит вопрос об ослаблении карантина, если на следующей неделе количество заболевших уменьшится. Уже готовится программа для постепенного выхода из действующего режима. Однако конкретных сроков мэр назвать не смог.

"Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире Института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос", - заявил Виталий Кличко и подчеркнул, что пока нужно придерживаться всех правил безопасности.

Градоначальник добавил, что с 16 апреля по 20 апреля усиливают контроль на въезде в Киев. Так весь транспорт, в котором едут более трех человек, будут проверять на температуру (как пассажиров, так и водителей).

Слова Виталия Кличко вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие украинцы возмутились мерами, которые ввели в Киеве:

"Предоставьте, пожалуйста, пояснения согласно которому распоряжение в трамваях нет ограничений 10 чел. Кто дал разрешение на перевозку пассажиров в количестве имеющихся сидячих мест. А как же дистанция?"; "В городе дышать нечем!!!"; "клоун и віскочка Кличко своими запретами идешь на нарушение конституции украині и поэтому киевляне не собираются соблюдать карантин и будут нарушать любые запреты, потому что ограничения незаконны и люди массово пойдут на пасхальные службы в украинские церквы и храмы"; "Виталя может хватит заниматься херн*й??? Пора бы уже спасать экономику... Из 4 млн.населения Киева, заболевших 400 чел... Это сколько %%% а вы своим карантином. Угробить экономику полностью. Вас же за это и снимут".

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.