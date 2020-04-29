В Киеве оштрафовали мужчину, который протестовал против карантина в Гидропарке

Как передает Politeka.net, 28 апреля о судебном вердикте сообщила пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, 6 апреля 41-летний киевлянин учавствовал в нашумевшей акции протеста, когда группа горожан выступила против карантинных ограничений. Против него составили протокол по статье 44-3 КоАП.

Днепровский суд признал мужчину виновным в нарушении тех же ограничений, ведь на нем не было маски. Киевлянину назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Пользователи социальной сети считают решение суда незаслуженным и призывают оспаривать его в высших инстанциях:

"Оспаривать дальше этот бред нужно"; "Маразм просто"; "Эти штрафы снимаются в суде на раз два. Но видимость работы создается"; "Да треп, конституцию суд не мог нарушить, а если так то можно прекратить полномочия судов!"; "Пляж был ещё не открыт. За что тогда оштрафовали человека? Волки позорные"; "Эти судьи уже давно должны снять полномочия"; "А Тищенко гомодрилла за велюр в работу слабо?"

Как оказалось, штраф выписали активисту и спортсмену Михаилу Ковальчуку. Он отреагировал на ситуацию в суде и сообщил, что намерен обжаловать решение в апелляционном суде.

«Она присудила мне сегодня 17 тысяч штрафа, ссылаясь на антиконституционное, незаконное, циничное, грабительское решение кучки аферистов Кабинета министров Украины №211»

Стоит отметить, что осужденный не является мужчиной, который в тот же день, 6 апреля, пытался вплавь добраться до спортплощадки на Гидропарке. Валентин Бурьянов объяснил, что таким образом пытался отстоять свое конституционное право на свободу передвижения.

Напомним, что карантин могут отменить раньше времени, срочное заявление Шмыгаля: "Не надо будет ждать".

Как сообщала Politeka, Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".

Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: «В самом центре Киева уйма людей».