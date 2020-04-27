Мэр Киева Виталий Кличко отчитался, как работает общественный транспорт во время карантина и когда запустят метро

Как сообщает Politeka, глава КГГА раскрыл подробности 27 апреля во время карантина.

Виталий Кличко напомнил, что после закрытия метро в Киеве работает только наземный транспорт. Да и тот перевозит не всех киевлян:

"Он сегодня работает в ограниченном режиме - только по спецбилетам. И перевозит ежедневно более 40 тысяч пассажиров. Это - медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города".

Мэр добавил, что на улицах Киева курсирует 300 единиц транспорта. Их все обслуживают 11 киевских депо. Там же его дезинфицируют перед выездом и в течение дня.

"Все водители и кондукторы обеспечены средствами защиты - масками. За этим следят в каждом депо", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что пока нет никакой информации о сроках запуска метрополитена. Последнее постановление Кабмина продлило ограничения до 11 мая, и только после этого можно будет принимать решения, учитывая ситуацию с заболеваемостью.

Тем временем, большинству киевлян тяжело обходиться без общественного транспорта. Они просят открыть метро, как это уже сделали в Европе:

"Некоторые страны метро уже открыли!!!"; "Я соскучилась за метро"; "Когда введут уже нормальный карантин??? Сколько еще ждать?"; "Ходите дома по комнате"; "Транспорт пустите! Работать надо!"; "Откройте, пожалуйста, на первом этапе метро"; "Транспорт запускайте"; "Когда пустят метро?".

Напомним, Кличко ошарашил киевлян новыми зарплатами: "Хватит над нами издеваться"

Как сообщала Politeka, "Зачем открывать музеи?": Кличко разгневал киевлян "ослаблением" карантина.

Также Politeka писала, что Кличко назвал сроки запуска метро и озадачил киевлян: "Эпидемия идет, а вам...".