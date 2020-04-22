Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, в каком порядке будут снимать ограничения с предприятий во время карантина

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА рассказал новые подробности во время брифинга 22 апреля.

Виталий Кличко заявил, что говорить о смягчении карантина можно будет только после прохождения пика эпидемии. По его словам, пока "пик мы еще не прошли, болезнь не идет на спад". Мэр добавил, пока сложно строить прогнозы.

"Есть надежда на то, что ограничительные меры дали свой результат и у нас не будет инфекционного взрыва, но говорить о победе еще рано", - заявил Виталий Кличко.

Руководитель столицы заявил, что в КГГА разрабатывают план по выходу из чрезвычайной ситуации на основе рекомендаций Минздрава и опыта стран Европы. В первую очередь будут открывать небольшие магазины и общественные места и запускать общественный транспорт.

Пользователи социальной сети неоднозначно оценили слова Виталия Кличко. Многие пожаловались на несносные ограничения и даже оставили свои предложения в комментариях:

"Все время говорят про пик. Только похоже моз и правительство оперирует другими данными, а не те что показывают официально. Потому что на базе тех данных что есть - не понятно Когда был есть или будет пик"; "Открывайте салоны и маленькие кофейни на вынос!"; "После карантина, будут вирусоносители"; "Пик закончится когда вам будет удобно, к сожалению..."; "Свободу передвижению"; "С библиотекой это полный маразм"; "Детские садики когда откроют? Работать невозможно, бизнес просто в стопе"; "А зачем открывать библиотеки и музеи? На сегодня это что большая необходимость?"; "Виталий, где вы стережётесь , при закрытых салонах?".

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