Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о работе по строительству метро во время карантина.

Как сообщает Politeka.net, градоначальник раскрыл подробности во время брифинга 22 апреля.

По словам Виталия Кличко, даже во время карантина ветку метро на Виноградарь продолжают строить, согласно графику. Он также назвал конкретные сроки:

"Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс. Согласно с проектом, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км, возле станции "Сырец". Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится примерно 6 месяцев".

Таким образом, метро на Виноградарь планируют запустить в декабре 2021 года. Ожидается, что упомянутые станции за сутки будут перевозить свыше 90 тысяч пассажиров. Виталий Кличко также пообещал в ближайшие дни "наведаться на стройку с проверкой".

Многие пользователи социальной сети возмутились заявлением киевского мэра. Киевляне пожаловались, что им не хватает уже готовых станций метро, которые закрыты на карантин. Другие подчеркнули, что во время эпидемии есть более важные задачи:

"Метро на Троещину ждем уже 15 лет, позор, и все молчат, как будто так и надо"; "Нельзя запускать ни метро ни публичный транспорт в целом. Плюс, используя момент, потребовать от правительства и руководителей компаний и предприятий Киева разработать гибкий график работы (7.30-10.30 начало, 16.30-19.30 - окончание). Тогда и не будет ни пробок на дорогах ни давок в транспорте"; "Откройте метро и автобусы"; "Какое бл*ть метро? Вы еб*улись? Эпидемия идёт, а вам бля*ь, метро?"; "Что с транспортом!? Когда люди смогут нормально по Киеву ездить!?"; "Когда будет метро работать?".

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