Заместитель мэра Киева Виталия Кличко, Владимир Прокопив, рассказал, когда и при каких условия столичное метро снова заработает

Как сообщает Politeka.net, киевлянам придется потерпеть до конца карантина. Владимир Прокопив раскрыл подробности изданию "Сегодня".

С 17 марта в Киеве из-за карантина закрыли метрополитен. Местные власти планировали снова открыть станции для пассажиров уже 4 апреля, но по решению Кабинета министров ограничения продлили для всей страны до 24 апреля.

Владимир Прокопив не смог назвать точную дату, когда метро выйдет из карантина. По его прогнозам, этого не произойдет до самых майских праздников. Зам Кличко объяснил, что сначала ограничения должны снять в Кабмине. Такое решение могут принять, если количество больных уменьшится.

"По поводу возобновления работы Киевского метрополитена, то могу сказать, что как только Кабинет министров Украины разрешит Киевраде самостоятельно принимать решение по данному вопросу, то мы сразу будем рассматривать разные варианты. Но пока этот вопрос исключительно в компетенции правительства, и что там думают по этому поводу, нам, увы, неизвестно", - заявил Владимир Прокопив.

В Киевском горсовете датой окончания карантина называют 15 мая. Однако это лишь предварительный срок. По мнению чиновников, к этому времени можно будет снимать карантин, если на Пасху украинцы не пойдут в храмы, вопреки запрету.

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