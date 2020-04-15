Жители Боярки сняли масштабный пожар под Киевом

Как сообщает Politeka.net, кадры нового ЧП появились 15 апреля в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть - скрольте вниз).

Как можно заметить на видео, огонь выжег траву и деревья на сотни метров вокруг, участок стал абсолютно черным от сажи. При этом все вокруг заполонил густой дым.

Пользователи социальной сети возмутились происходящим. Они предполагают, что всему виной поджигатели. Некоторые и вовсе считают, что ситуация имеет двойное дно.

"Как вообще можно найти того, кто несколько часов назад аккуратненько поджег траву?"; "Думаю виновники скоро появятся, с зелёным забором, и строительной техникой"; "Хоть бы одного, показательно наказать...!!!"; "Руки отрывать".

Это далеко не первый пожар под Киевом. За последние несколько дней пламя вспыхивало сразу в нескольких местах Киевской области: в селе Романков, на Березняках, в Броварах. Во время одного из брифингов мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что главная причина пожаров - пал сухостоя.

Чергова пожежа у лісі. На цей раз - палає у Боярці. Що там по покаранню падлюк, які займаються подібним? Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 15. April 2020

Кроме того, спасатели уже неделю сражаются с огненной катастрофой в Чернобыльской зоне. Пожарные пытаются потушить огонь на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Как сообщили с ГСЧС, к тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды.

Напомним, чернобыльский пожар перекинулся на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем крупный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!".