Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о возможном ослаблении карантина и нарвался на критику

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА раскрыл планы на будущее во время брифинга 27 апреля.

Виталий Кличко отметил, что власти Киева готовятся к ослаблению ограничений. Уже разработаны меры, которые помогут восстановить экономику города, однако для их реализации и мэра нет полномочий.

"Мы уже подготовили необходимые для этого решения, и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти. И есть решения, которые в компетенции правительства и Верховной Рады ", - заявил Кличко. - "В Киеве есть некоторые замечания по поводу перечня и последовательности таких шагов, и на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается сделать столица".

Мэр Киева отметил, что в госбюджете выделено слишком мало средств, чтобы поддержать предпринимателей и украинцев, вернувшихся из-за границы. Виталий Кличко также потребовал дать органам местного самоуправления больше полномочий.

"Бизнес должен работать. А люди - зарабатывать. Экономика в кризисе, из которого ее надо вытаскивать. И это нужно делать безотлагательно. Сегодня не до политики и не до популизма и рейтингов. Сегодня время оперативных решений и конкретных действий ", - подчеркнул градоначальник.

Пользователи социальных сетей остались недовольны словами Виталия Кличко. Многие обратили внимание, что уже сейчас карантин соблюдают не все, а большинство киеввлян страдают из-за ограничений:

"Откройте рынки и магазины!"; "Думаю май месяц будем все курить бамбук("; "В самом центре Киева уйма людей,машин. Нет тут карантина!!!!!"; "Заканчивайте этот цирк!! Пора выходить на работу пора возвращаться к нормальной жизни!!!"; "Неоплаты кредитов на такой короткий срок не спасёт ситуацию суммы накопились и чтоб все урегулировалось нужно больше времени, людям нужно заработать чтоб оплатить долги по кредиту и коммуналке в Европе мараторий на кредиты от 6 месяцев до года!".

Напомним, появилось видео драки зама Кличко с полицейскими: "грозит пять лет".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.