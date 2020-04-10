В Киеве зафиксирован небывалый рост заболеваемости китайским вирусом

По состоянию на 10 апреля в области уже зарегистрировано 140 лабораторно подтвержденных случаев смертельно опасной инфекции. Об сообщил "Департамент здравоохранения Киевской ОГА" в Faсebook, пишет Politeka.net.

За сутки прибавилось еще 7 заболевших. Кроме этого, в области находится 583 человека с подозрением. Обследовали 19 врачей и 8 медсестер, по результатам исследований ПЦР исследований во всех медработников отрицательный результат.

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Появилась карта заболеваемости по районам Киевщины:

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  • в Киево-Святошинском – 41;
  • в Обуховском районе – 34 (из них четыре ребенка);
  • м. Ирпинь – 9;
  • Вышгород – 5;
  • Бровары – 5;
  • Белая Церковь– 4;
  • в Васильковском районе – 3 (с. Рославичи);
  • Бориспольском – 2;
  • Борисполь–9, из них 1 ребенок;
  • смт. Ворзель – 1;
  • смт. Гостомель-1;
  • Буча – 6;
  • пгт. Коцюбинское – 1;
  • Васильков – 1;
  • Белоцерковский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский районы по 1;
  • Броварской-5;
  • Мироновский и Макаровский р-н по 2;
  • пгт. Ставище–1;
  • Фастов–3;
  • пгт.Бородянка–1

Шесть пациентов по области выздоровели, что подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР тестов (женщина 22 лет, мужчина 51 год, женщина 34 года, женщина 60 лет, два мужчины в возрасте 41 год).

В больницах наблюдаются 1607 человек.

Напомним, что подозрение на коронавирус зафиксировано у девяти медицинских работников на Харьковщине. Он подчеркнул, что они не связаны с обслуживанием больных вирусом. Шесть из них госпитализированы, еще трое находятся на самоизоляции.

коронавирус больница

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