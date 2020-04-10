В Киеве зафиксирован небывалый рост заболеваемости китайским вирусом

По состоянию на 10 апреля в области уже зарегистрировано 140 лабораторно подтвержденных случаев смертельно опасной инфекции. Об сообщил "Департамент здравоохранения Киевской ОГА" в Faсebook, пишет Politeka.net.

За сутки прибавилось еще 7 заболевших. Кроме этого, в области находится 583 человека с подозрением. Обследовали 19 врачей и 8 медсестер, по результатам исследований ПЦР исследований во всех медработников отрицательный результат.

Появилась карта заболеваемости по районам Киевщины:

в Киево-Святошинском – 41;

в Обуховском районе – 34 (из них четыре ребенка);

м. Ирпинь – 9;

Вышгород – 5;

Бровары – 5;

Белая Церковь– 4;

в Васильковском районе – 3 (с. Рославичи);

Бориспольском – 2;

Борисполь–9, из них 1 ребенок;

смт. Ворзель – 1;

смт. Гостомель-1;

Буча – 6;

пгт. Коцюбинское – 1;

Васильков – 1;

Белоцерковский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский районы по 1;

Броварской-5;

Мироновский и Макаровский р-н по 2;

пгт. Ставище–1;

Фастов–3;

пгт.Бородянка–1

Шесть пациентов по области выздоровели, что подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР тестов (женщина 22 лет, мужчина 51 год, женщина 34 года, женщина 60 лет, два мужчины в возрасте 41 год).

В больницах наблюдаются 1607 человек.

Напомним, что подозрение на коронавирус зафиксировано у девяти медицинских работников на Харьковщине. Он подчеркнул, что они не связаны с обслуживанием больных вирусом. Шесть из них госпитализированы, еще трое находятся на самоизоляции.

Напомним, что карантинный бунт разгорелся в Киеве, съехались силовики: кадры происходящего

Politeka писала, что масштабный пожар разгорелся под Киевом, небо застелил черный дым: кадры огненного ЧП

Politeka информировала, что неадекват устроил драку в магазине Рошен, видео: "разбил нос кассирше и..."