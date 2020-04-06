В Киеве неадекват в магазине разбил нос кассирше

Инцидент произошел в Киеве, на Левоборежной в магазине Рошен. Об этом рассказала киевлянка Марика Гурина в фейсбук, сообщает Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео попало лицо мужчины, который ударил двоих женщин в магазине. У кассирши пошла кровь из носа. Нападавший опрадывался тем, что его якобы заставляли покупать то, что ему не нужно.

«Я очень долго не выкладывала это видео, но мне все время не даёт покоя, что эта тварь продолжает ходить по улицам и от него может ещё кто-то пострадать. Поэтому пусть его знают! Только не спрашивайте почему просто снимала, а не помогла. Потому что в магазине нет охраны, и не было ни одного мужчины, а я так точно не справилась бы с этим бугаем. Зато видео пригодилось для девочек, которые пострадали», – рассказала очевидица.

В комментариях пользователи сети отметили, что охраны часто нет в магазинах "Roshen".

«Вот и результат не заставил себя ждать- закрыли туб- и психдиспанссеры», «Все претензии к владельцу магазина. Продавая такой шикарный товар, экономить на нормальной охране, это просто жлобство. Пусть девочки требуют от хозяина компенсацию», «Шизофреник, его нужно изолировать от общества», «В Рошене охрана, для галочки. На днях были в Рошене , возле м. Героев Днепра. Если сами девочки сказали про маску, охрана ноль на массу. У них вообще ничего нет, перчаток или антисептиков нет. Если все супермаркеты, кроме Фуршета контролируют, в Рошене такого нет», – пишут под видео пользователи.

Киев, Левобережная, магазин Рошен. Я очень долго не выкладывала это видео, но мне все время не даёт покоя, что эта... Gepostet von Marika Gurina am Sonntag, 5. April 2020

Gepostet von Marika Gurina am Sonntag, 5. April 2020

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