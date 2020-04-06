Киев разрывают пожары на сухостое, огонь выходит из-под контроля
Горит сухостой в селе Романков в Киевской области. Также пожар случился на Березняках, рядом с Форой. Об этом появилась информация в паблике Киев Оперативный в фейсбук, пишет Politeka.
«Дикари какие-то, ей Богу! Зачем вообще палят эту траву? От чего пытаются избавиться эти уже лишенные ума люди?», – подписали кадры ЧП с горящей травой.
Под видео очевидцы рассказали, что это был поджог. Начало гореть от вертолетной площадки. Приехала из Козина одна пожарная машина, потом, когда начали гореть дома, еще 4 бригады.
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Также пожар случился в городе, среди многоэтажек. Небо застелил черный дым. В сети спрашивают, как там вообще дышится сейчас киевлянам: «И очередной пожар произошел на Березняках. Как вам вообще дышится в Киеве в последнее время?».
В комментариях пользователи отметили, что и в других районах уже нечем дышать, а также возмущаются по поводу горе-поджигателей.
«На Виноградаре по ночам дышать нечем, гарью очень воняет.», «Самое тупое оправдание этому я слышала, что, после того, как сгорит сухая трава новая будет лучше расти», «Кому-то явно мешает... проще ж спалить, чем скосить... Может кто-то там хочет себе землю освободить под домик...», «Чудесно», «Такое ощущение что в городе появилась какая-то команда поджигателей.», «Нормально сегодня дышится, Святошинский р-он», Академгородок , почти до обеда, очень сильно стоял едкий запах и туман от дыма, а вечером после 21 каждый день стоит запах дыма, уже наверное год», – пишут в сети.
В связи с пожарами индикаторы загрязнения воздуха в Киеве превышают допустимые в несколько раз.
Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.
Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.