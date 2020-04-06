Киев разрывают пожары на сухостое, огонь выходит из-под контроля

Горит сухостой в селе Романков в Киевской области. Также пожар случился на Березняках, рядом с Форой. Об этом появилась информация в паблике Киев Оперативный в фейсбук, пишет Politeka.

«Дикари какие-то, ей Богу! Зачем вообще палят эту траву? От чего пытаются избавиться эти уже лишенные ума люди?», – подписали кадры ЧП с горящей травой.

Под видео очевидцы рассказали, что это был поджог. Начало гореть от вертолетной площадки. Приехала из Козина одна пожарная машина, потом, когда начали гореть дома, еще 4 бригады.

Также пожар случился в городе, среди многоэтажек. Небо застелил черный дым. В сети спрашивают, как там вообще дышится сейчас киевлянам: «И очередной пожар произошел на Березняках. Как вам вообще дышится в Киеве в последнее время?».

В комментариях пользователи отметили, что и в других районах уже нечем дышать, а также возмущаются по поводу горе-поджигателей.

«На Виноградаре по ночам дышать нечем, гарью очень воняет.», «Самое тупое оправдание этому я слышала, что, после того, как сгорит сухая трава новая будет лучше расти», «Кому-то явно мешает... проще ж спалить, чем скосить... Может кто-то там хочет себе землю освободить под домик...», «Чудесно», «Такое ощущение что в городе появилась какая-то команда поджигателей.», «Нормально сегодня дышится, Святошинский р-он», Академгородок , почти до обеда, очень сильно стоял едкий запах и туман от дыма, а вечером после 21 каждый день стоит запах дыма, уже наверное год», – пишут в сети.

В связи с пожарами индикаторы загрязнения воздуха в Киеве превышают допустимые в несколько раз.

І чергова пожежа сталася на Березняках, поблизу із Форою. Як вам взагалі дихається у Києві останнім часом? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Дикуни якісь, їй Богу! Нащо взагалі палять цю траву? Від чого намагаються позбавитись ці вже позбавлені розуму люди? Київська область, Романків, Підгірці Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.