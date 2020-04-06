В Киеве полиция перекрыла дорогу к Гидропарку и спортсмены начали бунтовать

Киевляне протестуют против перекрытия дороги на остров. Видео опубликовал в сети активист Сергей Бригадир, пишет Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Друзья! Смотрите, какая ситуация. Я сейчас нахожусь на мосту на Гидропарк. Гидропарк – это остров и часть территории Украины. Какие-то неизвестные мне люди в масках очень похожие на полицию не дают мне пройти на территорию Украины. Они мне «рекомендуют», чтобы я не прошел», – рассказывает киевлянин.

На опубликованных кадрах можно увидеть полицию, которая перекрыла мост.

В комментариях украинцы стали на сторону полиции, которая обязана сдерживать не только людей, которые не находятся на самоизоляции, а и предупреждать конфликты, связанные с карантинными ограничениями.

«Бедные полицейские! Держитесь ребята!», «Находятся сказочные дол...ы. Еще дуручка включает, хайпонуть хочет чудак на букву "м".», «Чувак хайпануть решил. Иди домой, идиот», «Что мы любим делать? Протестировать!», «С кем Вы боритесь? У него такая работа. Ты даже, блин, без маски. А ещё что-то хочешь доказать», «Пусть бы по американским правилам пообщались. Вот перебор у нас с демократией. Каждое существо умничает», – написали в комментариях пользователи.

Отметим, что в 6-го апреля полиция пообещала ограничить доступ к тренажерному залу на Гидропарке в связи с ужесточением правил карантина. На мосту, который ведет к острову, появился блокпост.

Поліція обмежує допуск на частину території України - острів Гідропарк. Gepostet von Сергій Бригадир am Montag, 6. April 2020

Напомним, что на днях в Гидропарке в Киеве занимающиеся на спортплощадке нарушили правила карантина и устроили бунт. Полиция и Нацгвардия разгоняли по домам спортсменов, которые тренировались на спортплощадке. Занимающиеся пытались отстоять свое право заниматься. Кроме того, некоторые были без масок, утверждая, что они им не нужны.

Киевляне добавили, что Конституция Украины не запрещает прекращать тренировки из-за карантина.

Поліція і журналісти налетіли на качалку в ГП , як коршуни. Правоохоронні органи не виконуйте ганебні антинародні , антиконституційні накази своїх керівників , краще звільнитися ніж жити з ганьбою ! Ви давали клятву не керівникам , а УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!!! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=891068148077852&id=100015240257588 Ковальчук Михайло Михайло Ковальчук Михайло Ковальчук #ЗСЖ #КОВАЛЬЧУК #МЕО #НПРУ #go_vegan #veganbodybuilding Gepostet von Михайло Ковальчук am Samstag, 4. April 2020

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