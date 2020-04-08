В разгар эпидемии украинцам надо четко понимать, куда обратиться, когда нужна срочная медицинская помощь, и сколько придется заплатить за вызов скорой в государственных и частных больницах

Если вы набираете номер 103 для вызова скорой, то экстренную медицинскую помощь вам обязаны предоставить бесплатно. Для этого в столице есть более 200 автомобилей скорой помощи. На вызов по Киеву они должны приехать за 10 минут, в пригород - за 20 минут.

Частные клиники приезжают на вызов быстрее и работают эффективнее, но за них придется раскошелиться. Стоимость вызова коммерческой скорой помощи в пределах Киева длительностью 1-1,5 часа составляет от 1550 до 2800 гривен. Об этом сообщает My-Kiev.

Если же лечить пациента придется более 1,5 часов, то каждый следующий час будет стоить 870 гривен.

За вызовы в ночное время с 22:00 до 07:00 придется доплатить около 100 гривен час работы врача. Если же вы живете за Киевом, то надо дополнительно заплатить около 12 гривен за каждый километр пути до пациента и обратно.

В стоимость вызова обычно входит осмотр, консультация, неотложная медицинская помощь, а также проведение электрокардиографии с расшифровкой. В случае необходимости пациента могут госпитализировать в клинику.

В некоторых частных клиниках, если пациент по какой-либо причине откажется от медицинской помощи, придется заплатить неустойку в размере 500 гривен.

Напомним, новая неприятность ждет киевлян уже с апреля: что будет с платежками и сколько заставят заплатить.

Как сообщала Politeka, Кличко внезапно передумал: что теперь будет с выплатами и кто получит деньги к Пасхе.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.