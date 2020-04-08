Стало известно, сколько денег придется отдать киевлянам за новую услугу в счетах за коммуналку

Как сообщает Politeka.net, в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат уже в апреле, появится отдельная строка по взносам за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

КП "Киевтеплоэнерго" выделил плату за обслуживание счетчиков и вынесет ее отдельной строкой в ​​платежке. Такие изменения введут во всех городах Украины, сообщает пресс-служба предприятия.

Плата будет рассчитываться отдельно для каждого дома – исходя из количества квартир в нем. Средний размер взноса составит около 30 грн/три месяца.

Под новые требования попадают больше 9,6 тысяч киевских домов. Те киевляне, которые установили подобные счетчики индивидуально, в собственной квартире, будут освобождены от уплаты взноса. Их не будут учитывать при расчете размера оплаты для других жителей подъезда.

Напомним, в Киеве отключили от централизованного отопления 99% жилых домов. Отопительный сезон-2020 завершили раньше на несколько дней из-за аномальной теплой температуры в марте.

Также в четверг, 9 апреля киевлянам начнут отключать горячее водоснабжение. Все из-за того, что в тот день коммунальщики будут проводить гидравлические испытания.

Напомним, зараженных в Киеве все больше, названы самые опасные районы.

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