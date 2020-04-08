Количество больных китайским вирусом в Киеве неумолимо растет, статистика заболеваемости по районам также изменилась

Как сообщает Politeka.net, в среду, 8 апреля, в столице Украины было официально подтверждено 294 случая заболевания. Об этом мэр Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции в режиме онлайн (чтобы посмотреть карту заражения по районам, проскролльте дальше).

Количество заболевших киевлян за прошедшие сутки увеличилось на 15 человек. Инфицированы 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и 6 мужчин в возрасте от 43 до 61 года.

Лидируют по количеству случаев заражения уханьским вирусом Печерский, Дарницкий и Шевченковский районы столицы. Полная статистика выглядит таким образом:

Голосеевский — 28 (+1)

Дарницкий — 43 (+3)

Деснянский — 18 (+2)

Днепровский — 18 (+2)

Оболонский — 22

Печерский — 48

Подольский — 21

Святошинский — 15 (+1)

Соломенский — 39 (+3)

Шевченковский — 42 (+3)

Большинство киевлян, у которых диагностирован вирус, — это люди молодого и среднего возраста, активная часть жителей города.

Напомним, что 7 апреля в Александровской больнице Киева от смертельного вируса скончался 36-летний Максим К. Его госпитализировали в больницу в начале марта, врачи боролись за его жизнь несколько недель, подключали к к аппарату ИВЛ и ЭКМО, но спасти больного не удалось.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что в Киеве толпа людей наплевала на карантин и бросилась в церковь.