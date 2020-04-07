Несмотря на карантин из-за "уханьского" вируса толпа людей с детьми пришла в церковь
Как стало известно, в Киеве 7 апреля, на праздник Благовещения пришла целая толпа украинцев. Огромное количество киевлян заметили у церкви на улице Стеценко.
Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на слова свидетеля.
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"Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками... Что у людей в голове – неизвестно", – говорится в посте.
На кадрах видно, как большое количество верующих, несмотря на карантин, идут в церковь, взяв с собой собственных детей.
Похожая ситуация произошла и в Житомире. В местных храмах собралось множество прихожан, которые сознательно проигнорировали запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за китайского вируса.
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