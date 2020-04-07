Это уже ни в какие рамки не лезет

Несмотря на карантин из-за "уханьского" вируса толпа людей с детьми пришла в церковь

Как стало известно, в Киеве 7 апреля, на праздник Благовещения пришла целая толпа украинцев. Огромное количество киевлян заметили у церкви на улице Стеценко.

Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на слова свидетеля.

"Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками... Что у людей в голове – неизвестно", – говорится в посте.

На кадрах видно, как большое количество верующих, несмотря на карантин, идут в церковь, взяв с собой собственных детей.

Пользователи сети не смогли спокойно смотреть на происходящее и оставили множество комментариев под соответствующем постом.

Люди напомнили, что было множество предупреждений из-за пандемии, но украинцы совершают ошибку и не прислушиваются к тому, что им говорят.

"Предупреждение было? Было! Каждый день! Сидите дома, блин!", "Вот их всех собрать и изолировать. Не ну а что", "Рабам закон не писан, а логике негде взяться", "В парк нельзя,на улице не больше двух,а туда толпой значит можно😡", "Ну и где полиция?", "Мозг? Нет, не слышали!".

Похожая ситуация произошла и в Житомире. В местных храмах собралось множество прихожан, которые сознательно проигнорировали запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за китайского вируса.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина

Также Politeka писала, что в сети показали, как доставляют мясо в магазины Киева