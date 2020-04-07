Кияни продовжують смішити мережу своїми витівками на карантині
Про це пише Politeka з посиланням на місцевий популярний телеграм-канал.
Так, слідом за куркою, киян помітили на вулиці за вигулом... мішка картоплі. Хлопець катався на самокаті, тримаючи перед собою білий мішок. У мережі сміються, що це тому що всіх собак на ОЛХ вже розібрали.
Сміливого молодого людини з неживим вихованцем помітили на Софіївській Борщагівці.
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«Коли гуляти можна лише з вихованцем, а всіх собак на OLX вже розібрали. Що ж робити? Вигуляти свій мішок картохи. На Софіївській Борщаге спостерігав за технологічною прогулянкою», – написав у мережі очевидець.
Нагадаємо, що в Києві пожежній службі додав роботи чоловік, який вирішив посмажити шашлики в лісі під час карантину. В одному з київських Телеграм-каналів користувачі опублікували кадри, на яких можна побачити, як чоловік вирішив посмажити собі шашлики і розвів для цього багаття.
Пожежники вирішили провчити киянина за недотримання правил, коли побачили вогнище в лісі.
«На злобу дня! По всьому місту цілий день палають пожежі. Є думка, що все це – підпали + другий день горить ліс під Чорнобилем. Загалом, дихати нічим. І тут картина маслом: пожежники їдуть з виклику, а якусь Х*Р вирішив у лісі спалити кастрик. У пожежних нерви не залізні, а із-за таких "самоизолированных" баранов у них роботи лише прибуває», – озлилися на «відпочиваючого» у мережі.
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