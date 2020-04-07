В мережі показали, як кияни проводять час на карантині

Про це пише Politeka з посиланням на місцевий популярний телеграм-канал.

Деякі мешканці столиці через заборону літати на відпочинок в теплі країни вирішили наплювати на карантин і влаштувати собі пляж будинку. Так, одного чоловіка помітили в одних трусах біля Дніпра, коли той приймав сонячні ванни на початку квітня.

Киянин ніжився під весняним сонечком на Оболонську набережну.

«Карантин проходить вдало», – зазначив закадровий голос.

Також на телеграм каналі, де опублікували відео, прокоментували: «Здається, з цим карантином я теж скоро **анусь і піду засмагати».

Нагадаємо, що кияни продовжують смішити мережу своїми витівками на карантині. Так, слідом за куркою, киян помітили на вулиці за вигулом... мішка картоплі. Хлопець катався на самокаті, тримаючи перед собою білий мішок. У мережі сміються, що це тому що всіх собак на ОЛХ вже розібрали.

Сміливого молодого людини з неживим вихованцем помітили на Софіївській Борщагівці.

«Коли гуляти можна лише з вихованцем, а всіх собак на OLX вже розібрали. Що ж робити? Вигуляти свій мішок картохи. На Софіївській Борщаге спостерігав за технологічною прогулянкою», – написав у мережі очевидець.

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