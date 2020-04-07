У Києві перевозять сире м'ясо в умовах повної антисанітарії

По всій країні в умовах посиленого карантину продукти можна продавати тільки якщо вони в упаковці. Про це чули всі, крім тих, хто доставляє м'ясо в Києві. Відповідні кадри з'явилися в телеграм-каналі "Х**вий Київ", пише Politeka.

Так, в магазинах і супермаркетах м'ясо продають фасованим, але в мережі показали, як до цього вона перевозилася в умовах повної антисанітарії.

Очевидець зняв на телефон, як постачальники м'яса розвантажували його перед тим як віддати на продаж в магазин. Туші без будь-якої упаковки тягали просто по днищу автомобіля.

«Зайшов у магазин, все мяско розфасоване по кілограму і упаковано в харчову плівку. Але навіщо вся ця краса, якщо туші тягають по днищу машини і рясно приправляють брудом? На Троєщині сходив в мережевий магазин "М'ясо"», – підписав автор кадри, від яких пропадає апетит.

Нагадаємо, що киянам показали, як проводиться дезінфекція в їхніх під'їздах. Щоб уникнути зараження, у столиці проводять дезінфекцію вулиць і під'їздів. Так, днями до дезінфекції громадських місць центру столиці приєдналася Нацгвардія.

Не всі працівники, що здійснюють дезінфекцію, роблять це сумлінно.

У Києві в районі Оболонь на камери спостереження потрапила жінка, яка дезинфицировала під'їзд. Мало сказати, що вона халтурила. Жінка з розпилювачем дезінфікуючого засобу зайшла в під'їзд, зробила кілька бризк, і пішла далі.

"Оболонь. Наші дні. Дезінфекція. І так зійде, називається", – підписали кадри в мережі.

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