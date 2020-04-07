В Киеве перевозят сырое мясо в условиях полной антисанитарии

По всей стране в условиях усиленного карантина продукты можно продавать только если они в упаковке. Об этом слышали все, кроме тех, кто доставляет мясо в Киеве. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Х**вый Киев", пишет Politeka.

Так, в магазинах и супермаркетах мясо продают фасованным, но в сети показали, как до этого оно перевозилось в условиях полной антисанитарии.

Очевидец снял на телефон, как поставщики мяса разгружали его перед тем как отдать на продажу в магазин. Туши без какой-либо упаковки таскали просто по днищу автомобиля.

«Зашел в магазин, всё мяско расфасовано по килограмму и упаковано в пищевую плёнку. Но зачем вся эта красота, если туши тягают по днищу машины и обильно приправляют грязью? На Троещине сходил в сетевой магазин "Мясо"», – подписал автор кадры, от которых пропадает аппетит.

Напомним, что киевлянам показали, как проводится дезинфекция в их подъездах. Чтобы избежать заражения, в столице проводят дезинфекцию улиц и подъездов. Так, на днях к дезинфекции общественных мест центра столицы присоединилась Нацгвардия.

Не все работники, совершающие дезинфекцию, делают это добросовестно.

В Киеве в районе Оболонь на камеры наблюдения попала женщина, которая дезинфицировала подъезд. Мало сказать, что она халтурила. Женщина с распылителем дезинфицирующего средства зашла в подъезд, сделала несколько брызгов, и пошла дальше.

"Оболонь. Наши дни. Дезинфекция. И так сойдет, называется", – подписали кадры в сети.

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